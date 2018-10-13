Збірна України U-17 забила 11 голів Гібралтару

Юнацька збірна України U-17 у відборі Євро-2019 перемогла Гібралтар з рахунком 11:0.
Відбір Євро-2019
2-й тур
13 жовтня
Україна U-17 - Гібралтар U-17 11:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 8 Сокирко, 2:0 - 20 Шуранов, 3:0 - 33 Кобак, 4:0 - 45 Гончарук, 5:0 - 57 Шуранов, 6:0 - 58 Близниченко, 7:0 - 70 Судаков, 8:0 - 71 Ванат, 9:0 - 75 (з пенальті) Ванат, 10:0 - 83 Судаков, 11:0 - 87 Судаков.
Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 перемогла Шотландію.
Юнацька збірна України U-19 поступилася у відборі Євро-2019 Норвегії.
Джерело - Чемпіон.