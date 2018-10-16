Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019

Збірна України U-19, завдяки перемозі над Словаччиною, вийшла до еліт-раунду юнацького чемпіонату Європи.

У заключному турі відбіркового турніру у Албанії команда Сергія Попова перемогла Словаччину та набрала 6 очок. Стільки ж балів здобула Норвегія, яка у останньому матчі виграла у Албанії - 1:0.

За різницею забитих та пропущених голів у матчах між першими трьома командами українці фінішували першими, другу путівку здобули норвежці, а словаки припинили боротьбу в турнірі.

Нагадаємо, збірна України розгромила Словаччину з рахунком 4:1.

Раніше, українці у відборі Євро-2019 поступилися Норвегії 1:2.

Джерело - Чемпіон.