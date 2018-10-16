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Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019

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Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019

Збірна України U-19, завдяки перемозі над Словаччиною, вийшла до еліт-раунду юнацького чемпіонату Європи.

У заключному турі відбіркового турніру у Албанії команда Сергія Попова перемогла Словаччину та набрала 6 очок. Стільки ж балів здобула Норвегія, яка у останньому матчі виграла у Албанії - 1:0. 

За різницею забитих та пропущених голів у матчах між першими трьома командами українці фінішували першими, другу путівку здобули норвежці, а словаки припинили боротьбу в турнірі. 

Нагадаємо, збірна України розгромила Словаччину з рахунком 4:1

Раніше, українці у відборі Євро-2019 поступилися Норвегії 1:2

Джерело - Чемпіон.

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