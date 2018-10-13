Збірна України U-19 програла Норвегії у відборі Євро-2019

Збірна України U-19 поступилася Норвегії у відбірковому матчі юнацької першості Європи-2019.

Українці у матчі, який відбувався у Албанії, поступилися з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі нашої команди забив Ростислав Лях. У Норвегії відзначилися Ерик Ботейм та Едвард Тагсет.

Наша команда після двох матчів має у активі 3 очка. Стільки ж набрали Норвегія та Словаччина, яка провела одну гру. На останньому місці у турнірній таблиці з 1 балом Албанія.

16 жовтня українці зіграють проти Словаччини.

Відбір Євро-2019

2-й тур

Україна U-19 - Норвегія U-19 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Ботейм, 0:2 - 30 Тагсет, 1:2 - 82 Лях

Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 перемогла Шотландію.

Тренер збірної України Олександр Головко заявив, що українці перемогли шотландців по грі.

Джерело - Чемпіон.