Збірна України U-19 програла Норвегії у відборі Євро-2019

Збірна України U-19 поступилася Норвегії у відбірковому матчі юнацької першості Європи-2019.
Українці у матчі, який відбувався у Албанії, поступилися з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі нашої команди забив Ростислав Лях. У Норвегії відзначилися Ерик Ботейм та Едвард Тагсет.
Наша команда після двох матчів має у активі 3 очка. Стільки ж набрали Норвегія та Словаччина, яка провела одну гру. На останньому місці у турнірній таблиці з 1 балом Албанія.
16 жовтня українці зіграють проти Словаччини.
Відбір Євро-2019
2-й тур
Україна U-19 - Норвегія U-19 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 23 Ботейм, 0:2 - 30 Тагсет, 1:2 - 82 Лях
Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 перемогла Шотландію.
Тренер збірної України Олександр Головко заявив, що українці перемогли шотландців по грі.
Джерело - Чемпіон.