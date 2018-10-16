Україна - Чехія: ОНЛАЙН. 0:0

18’ Знову атака від чехів: Павелко подав з правого флангу, Шик пробив головою, але м'яч полетів по центру прямо в руки П'ятову.

17’ Подача з кута поля ні до чого небезпечного не призвела, так як суддя зафіксував фол у нападі.

16’ Давид Павелка вистрілив здалеку в лівий верхній кут, але П'ятов рукою перевів м'яч на кутовий.

15’ Ще один супермомент в збірної України. Коноплянка подав кутовий справа, Шик вистрибнув вище всіх і головою виніс м'яч в поле. Атака другим темпом привела до небезпечного удару все від того ж Яремчука: Коноплянка подав, а Роман пробив головою з лінії воротарського, але знову повз ворота.

13’ Ярмоленко задумав класну передачу в розріз на Яремчука, але захисник збірної Чехії підставив ногу, від якої м'яч пішов на кутовий.

12’ Чехи розіграли кутовий. Все закінчилося прострілом від Дочкала, але м'яч влучив у захисника збірної України.

11’ Небезпечний момент біля воріт збірної Чехії. Коноплянка виконав шикарну подачу на Яремчука, той головою пробив по воротах, випередивши воротаря, але м'яч у ворота не пішов.

10’ Караваєв виконав високу подачу в штрафну, захисник головою вибив м'яч, але прямо на Матвієнко, який сходу пробив, але влучив у спину суперника.

9’ Якуб Янкто отримав м'яч на лівому фланзі, швидко відправив його в штрафну збірної України, але прямо в руки П'ятову.

8’ Чехи тримають м'яч на половині поля збірної України, але поки нічого небезпечного створити не можуть.

7’ Знову м'яч опинився на лівому фланзі атаки збірної України. На цей раз Коноплянка виконав навісну передачу, Яремчук пробив головою, але неточно.

5’ Відповідь в України не вийшла. Коноплянка отримав м'яч, але гострого прострілу не було. Женя зіграв поперек на Марлоса, той на Ярмоленко, а Андрій втратив м'яч.

3’ Шик накрутив двох захисників на лівому краю штрафного майданчика, але акцентовану подачу в штрафну йому виконати не дали.

2’ П’ятов невдало вибив м'яч в центр поля, чехи заволоділи м'ячем, але були змушені зіграти назад.

1’ Матч розпочався, чехи контролюють м’яч на перших секундах гри.

На стадіоні відбулася хвилина мовчання у пам’ять легендарного тренера Олега Базилевича.

Команди роблять пам'ятні фото і зовсім скоро розпочнуть

Тепер весь стадіон Металіст разом з гравцями виконує гімн України.

Команди вийшли на поле, лунає гімн збірної Чехії.

Букмекери вважають збірну Україну фаворитом на матч проти Чехії.

Матч розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про Базилевича.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє матч 3-го туру Ліги Націй проти збірної Чехії.

Початок матчу - 21:45.

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Нагадаємо, що гра пройде в Харкові на ОСК Металіст.

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Чемпіон проведе для трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.