Мій профіль

Україна - Чехія: ОНЛАЙН. 0:0

Сьогодні 22:00 2667
Україна - Чехія: стартові склади команд
Сьогодні 20:29 573
Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019
Сьогодні 17:36 1505
Помер легендарний тренер Олег Базилевич
Сьогодні 17:04 2201
Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу
Сьогодні 14:08 783
Нурмагомедов відкриє в Полтаві спортивний комплекс
Сьогодні 12:13 2483
Нурмагомедов просив українського громадянства
Сьогодні 11:12 2555
Цуренко даремно поїхала в Росію. Українка програла в стартовому матчі Кубку Кремля
Сьогодні 00:26 1375 2
Українка з рекордом здобула золото Олімпійських ігор
Вчора 23:29 3018
Плішкова і Бертенс претендують на місце Світоліної в чемпіонській гонці
Вчора 13:08 1389 1
Навколо спорту
Блоги
Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО
Золотий ювілей: 50 років тому Динамо переграло Спартак та вчетверте стало чемпіоном СРСР. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.10.2018 11:22 3469
Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО
Слава Україні: 7 років тому Шелестюк став чемпіоном світу. ФОТО Андрій Твердохліб
12.10.2018 08:29 689
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
11.10.2018 16:22 742
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 14:28 6062
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 13:22 2309
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 07:55 2893
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 18:17 6133
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 13:33 2786
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
09.10.2018 06:14 7526
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 9220 4
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:00 Футбол Україна - Чехія: ОНЛАЙН. 0:0 2667
21:55 Баскетбол Збірна України вийшла до півфіналу юнацьких Олімпійських ігор 118
21:43 Бокс Українець пробився до фіналу юнацької Олімпіади 146
21:24 Футбол Збірна України U-21 програла Нідерландам та не потрапила на Євро-2019 254
21:08 Футбол У Швейцарії заарештували рахунки екс-власника Металіста Курченка 203
20:55 Гімнастика Українка здобула бронзу юнацької Олімпіади 206
20:29 Футбол Україна - Чехія: стартові склади команд 573
20:15 Футбол Хавбек Шахтаря зробив асист за Бразилію U-20. ВІДЕО 416
19:56 Футбол Адвокат розповів, якого вироку чекає для Роналду 311
19:44 Футбол Суркіс: Базилевич із Лобановським створив команду-мрію 326
19:24 Футбол Матч Україна - Чехія розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про Базилевича 363
19:13 Футбол Ротань: Чехія буде битися до кінця 181
18:50 Блог 14 років тому відбулася заміна, яка переписала історію футболу. ВІДЕО 928
18:46 Футбол Нідерланди U-21 - Україна U-21: стартові склади команд 564
18:37 Блог Японське чудо: один з найкращих голів у світовому футболі. ВІДЕО 1897
18:33 Теніс Стаховський поступився Сімону на турнірі ATP у Бельгії 210
18:13 Теніс Козлова програла на старті турніру WTA у Люксембурзі 221
17:56 Футбол Збірна України U-17 перемогла Боснію та вийшла до еліт-раунду Євро-2019 3818
17:36 Футбол Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019 1505
17:04 Футбол Помер легендарний тренер Олег Базилевич 2201
16:57 Футбол Збірна України U-19 розгромила Словаччину у відборі Євро-2019 2149
16:33 Теніс Стаховський про пропагандиста, який сплюндрував могилу Бандери: Мрію зустріти цю гидоту у безлюдному місці 525 1
16:25 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 58286
16:13 Бокс Гвоздик: Статус анердога полегшує завдання у бою проти Стівенсона 471
15:55 Баскетбол Черкаські Мавпи втратили гравця основного складу 270

Україна - Чехія: ОНЛАЙН. 0:0

Сьогодні 22:00 2667 0
Україна - Чехія: ОНЛАЙН. 0:0

18’ Знову атака від чехів: Павелко подав з правого флангу, Шик пробив головою, але м'яч полетів по центру прямо в руки П'ятову.

17’ Подача з кута поля ні до чого небезпечного не призвела, так як суддя зафіксував фол у нападі.

16 Давид Павелка вистрілив здалеку в лівий верхній кут, але П'ятов рукою перевів м'яч на кутовий.

15’ Ще один супермомент в збірної України. Коноплянка подав кутовий справа, Шик вистрибнув вище всіх і головою виніс м'яч в поле. Атака другим темпом привела до небезпечного удару все від того ж Яремчука: Коноплянка подав, а Роман пробив головою з лінії воротарського, але знову повз ворота.

13’ Ярмоленко задумав класну передачу в розріз на Яремчука, але захисник збірної Чехії підставив ногу, від якої м'яч пішов на кутовий.

12’ Чехи розіграли кутовий. Все закінчилося прострілом від Дочкала, але м'яч влучив у захисника збірної України.

11’ Небезпечний момент біля воріт збірної Чехії. Коноплянка виконав шикарну подачу на Яремчука, той головою пробив по воротах, випередивши воротаря, але м'яч у ворота не пішов.

10’ Караваєв виконав високу подачу в штрафну, захисник головою вибив м'яч, але прямо на Матвієнко, який сходу пробив, але влучив у спину суперника.

9’ Якуб Янкто отримав м'яч на лівому фланзі, швидко відправив його в штрафну збірної України, але прямо в руки П'ятову.

8’ Чехи тримають м'яч на половині поля збірної України, але поки нічого небезпечного створити не можуть.

7’ Знову м'яч опинився на лівому фланзі атаки збірної України. На цей раз Коноплянка виконав навісну передачу, Яремчук пробив головою, але неточно.

5’ Відповідь в України не вийшла. Коноплянка отримав м'яч, але гострого прострілу не було. Женя зіграв поперек на Марлоса, той на Ярмоленко, а Андрій втратив м'яч.

3’ Шик накрутив двох захисників на лівому краю штрафного майданчика, але акцентовану подачу в штрафну йому виконати не дали.

2’ Пятов невдало вибив м'яч в центр поля, чехи заволоділи м'ячем, але були змушені зіграти назад.

1’ Матч розпочався, чехи контролюють м’яч на перших секундах гри.

На стадіоні відбулася хвилина мовчання у пам’ять легендарного тренера Олега Базилевича.

Команди роблять пам'ятні фото і зовсім скоро розпочнуть

Тепер весь стадіон Металіст разом з гравцями виконує гімн України.

Команди вийшли на поле, лунає гімн збірної Чехії.

Букмекери вважають збірну Україну фаворитом на матч проти Чехії.

Матч розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про Базилевича.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє матч 3-го туру Ліги Націй проти збірної Чехії.

Початок матчу - 21:45.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Нагадаємо, що гра пройде в Харкові на ОСК Металіст.

  По темі: Україна - Чехія: де дивитися матч

Чемпіон проведе для трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()