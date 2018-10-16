Букмекери ставлять на Україну в матчі з чехами

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє проти Чехії в рамках групового етапу Ліги націй.

Букмекери в цій зустрічі віддають перевагу українцям. Лідер букмекерської справи - контора William Hill приймає ставки на перемогу підопічних Андрія Шевченка з коефіцієнтом 1,75, показник успіху чехів оцінюється в 5,0, нічия - 3,60. Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть телеканали Україна та Футбол 1.

Нагадаємо, гра відбудеться в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок - о 21:45.

Раніше, збірна Англії перемогла Іспанію в Лізі націй.

Всі результати матчів 4-го туру Ліги націй.

Джерело - Чемпіон.