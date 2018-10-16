Україна - Чехія 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

На цьому матч завершується, Руслан Малиновський приносить перемогу збірній Україні і виводить нашу збірну до еліти європейського футболу.

90’ Конролюють м’яч гравці збірної України, але дуже швидко чехи повертають м’яч собі.

90’ Чехи контролюють м’яч, але не вдається їм створити атаку.

90’ Три хвилини компенсує арбітр до основного часу.

90’ Давід Павелка отримає жовту за грубий фол проти Тараса Степаненка.

89’ В контратаку втік Караваєв по лівому флангу, але далеко відпустив м'яч, і Новак його вибив за бокову.

88’ Кутовий зліва заробили гості, пішла подача на ближню штангу, хтось із чехів головою продовжив політ м'яча, але потім захисник України вибив його в поле.

87’ На ОСК Металіст знову лунає гімн України!

85’ Друга заміна в складі збірної України. Замість Руслана Малиновського на поле виходить Олександр Зінченко.

84’ Контролюють м’яч чехи, але без гостроти біля воріт нашої збірної.

83’ Міхал Крменчик пробивав по воротах, але вище воріт пішов м’яч.

81’ Остання заміна у гостей: Йозеф Шура вступив в гру замість Янкто.

79’ Знову непогана подача, але знову фол в атаці.

78’ Змргал потужно пробив у ближній кут після прострілу Гебре-Сілассіє, але П’ятов знову зіграв надійно, відбивши м'яч на кутовий.

76’ Супермомент створює збірна України. Марлос віддав на право на Ярмоленка, той м'яч прийняв і прострілив на лівий фланг на Циганкова, але Віктор не зміг переграти воротаря.

74’ Друга заміна у збірної Чехії. замість Шика на поле вийшов Міхал Крменчик.

72’ Ярмоленко заробив стандарт недалеко від лінії штрафного майданчика. Малиновський пробив зі штрафного, але м'яч влучив у стінку.

71’ Яромоленко увірвався в штрафну з правого флангу, не зустрів опору від Брабеца і пробив по воротах, але м'яч полетів набагато правіше від дальньої штанги.

69’ А ось і заміна у відповідь від Андрія Шевченка. Віктор Циганков вийшов на поле замість Євгена Коноплянки.

68’ А ось і перша заміна у чехів. Яромир Змргал з'явився на полі замість Матея Видри.

67’ Марлос віддав класну передачу на Ярмоленка, той на швидкості увірвався в штрафну, обвів воротаря, але пробити не зміг, упустивши м'яч за межі поля. Засмучений Андрій.

65’ Дочкал і Павелка створили непогану комбінацію, яка завершилася нічим: Пятов вийшов з воріт і накрив м'яч, випередивши всіх.

63’ Караваєв прострілив з правого флангу, але невдало: м'яч полетів дуже повільно і прямо в руки воротарю.

61’ Барак виконав довгу передачу з глибини, але там захисники збірної України діють безпомилково.

59’ Барак перевів м'яч на ліво на Янкто, той виконав подачу в штрафну, а Матвієнко вибив м'яч в поле.

58’ Коноплянка віддав передачу по лівому флангу на Матвієнко, але Микола заліз в положення "поза грою".

56’ Гості подали кутовий, але нічого небезпечного: Пятов вийшов з воріт і спокійно забрав м'яч. Могла вийти швидка контратака, але не судилося.

55’ Павелка знову пробив здалеку, під поперечку пішов м’яч, але П’ятов перевів небезпечний момент в кутовий.

53’ Ракицький класно закинув м'яч по лівому флангу на Матвієнко, Микола міг сам виходить на ворота суперника, але вирішив скинути м'яч в центрі під удар партнеру, чехи встигли повернутися, і хтось із захисник перехопив м'яч.

52’ Видра заліз в положення "поза грою". Боковий суддя з невеликим запізненням, але підняв прапорець.

51’ Непогана пішла подача, але арбітр зафіксував фол в атаці.

50’ Кутовий заробляє збірна України.

48’ Українці довго тримали м'ячі на половині поля Чехії, а завершилося все подачею Матвієнко з лівого флангу, але Яремчук не дотягнувся до м'яча, та й два захисника йому явно завадили.

46’ Другий тайм розпочався, Чехія відразу активно йде вперед.

Перший тайм завершується без доданого часу, Руслан Малиновський забив гол у роздягальню, який додасть впевненості нашій команді.

45’ Активніше почали діяти чехи після пропущеного голу, але до воріт П’ятова підійти не можуть.

43’ ГОООООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі. Яремчук скинув Малиновському під удар, той у дотик пробив у самий кут воріт, без шансів для голкіпера.

41’ Ярмоленко небезпечно зіграв проти Челюстка. Незадоволений Андрій, але суддя рішення вже не змінить.

39’ Ракицький підкотився ззаду в ноги супернику! Постраждав Матей Видра! Суддя показав заслужений гірчичник Ярославу.

38’ Збірна Україна виглядає свіжішою під кінець першого тайму.

36’ Ще один гострий момент в нашої збірної. Малиновський пробив з-за меж штрафного майданчика у дальній нижній кут, але м'яч "просвистів" поруч зі штангою.

35’ Небезпечний момент в збірної України. Марлос розігнав атаку збірної України, віддав м'яч лівіше на Коноплянку, той обробив сферу собі під ліву ногу і вистрілив в ближній кут, але воротар відбив, буде кутовий.

34’ Малиновський випередив Давида Павелка, змусивши того сфолити.

32’ Гра трохи заспокоїлася, збірна Україна заволоділа ініціативою, але багато гостроти не створюють.

30’ Марлос виконав діагональ на Коноплянку, той змістився в центр і виконав м'яке закидання на дальню штангу, але Ярмоленко не прочитав задум Євгена.

28’ Малиновський порушив правила в центрі поля. Тактичний фол від Руслана, щоб партнери по збірній встигли повернутися назад.

26’ Караваєв виконав довгу подачу на дальню штангу, але там лише Гебре-Сілассіє, який спокійно грудьми скинув м'яч своєму воротарю.

25’ Трохи заспокоїлася гра, м'яч тримається в центрі поля то у одних, то в інших.

24’ Коноплянка підключив Матвієнка до атаки, той обвів захисника і виконав подачу з лівого флангу, але захисник збірної Чехії головою вибив м'яч в поле.

23’ Шик перевірив П’ятова дальнім ударом, але Андрій зайняв правильну позицію у воротах і намертво зафіксував м'яч.

22’ Малиновський вирішив нанести прямий удар зі штрафного, але м'яч полетів набагато вище воріт.

21’ Челюстка програв боротьбу за м'яч Яремчуку, Роман вже тікав від захисника, але отримав від нього по ногах. Перша жовта картка в матчі.

20’ Дуже небезпечний момент в збірної Чехії вийшов. Після розрізної передачі Янкто виходив один на один, але П’ятов вдало вийшов з воріт і виграв дуель.

18’ Знову атака від чехів: Павелко подав з правого флангу, Шик пробив головою, але м'яч полетів по центру прямо в руки П'ятову.

17’ Подача з кута поля ні до чого небезпечного не призвела, так як суддя зафіксував фол у нападі.

16’ Давид Павелка вистрілив здалеку в лівий верхній кут, але П'ятов рукою перевів м'яч на кутовий.

15’ Ще один супермомент в збірної України. Коноплянка подав кутовий справа, Шик вистрибнув вище всіх і головою виніс м'яч в поле. Атака другим темпом привела до небезпечного удару все від того ж Яремчука: Коноплянка подав, а Роман пробив головою з лінії воротарського, але знову повз ворота.

13’ Ярмоленко задумав класну передачу в розріз на Яремчука, але захисник збірної Чехії підставив ногу, від якої м'яч пішов на кутовий.

12’ Чехи розіграли кутовий. Все закінчилося прострілом від Дочкала, але м'яч влучив у захисника збірної України.

11’ Небезпечний момент біля воріт збірної Чехії. Коноплянка виконав шикарну подачу на Яремчука, той головою пробив по воротах, випередивши воротаря, але м'яч у ворота не пішов.

10’ Караваєв виконав високу подачу в штрафну, захисник головою вибив м'яч, але прямо на Матвієнко, який сходу пробив, але влучив у спину суперника.

9’ Якуб Янкто отримав м'яч на лівому фланзі, швидко відправив його в штрафну збірної України, але прямо в руки П'ятову.

8’ Чехи тримають м'яч на половині поля збірної України, але поки нічого небезпечного створити не можуть.

7’ Знову м'яч опинився на лівому фланзі атаки збірної України. На цей раз Коноплянка виконав навісну передачу, Яремчук пробив головою, але неточно.

5’ Відповідь в України не вийшла. Коноплянка отримав м'яч, але гострого прострілу не було. Женя зіграв поперек на Марлоса, той на Ярмоленко, а Андрій втратив м'яч.

3’ Шик накрутив двох захисників на лівому краю штрафного майданчика, але акцентовану подачу в штрафну йому виконати не дали.

2’ П’ятов невдало вибив м'яч в центр поля, чехи заволоділи м'ячем, але були змушені зіграти назад.

1’ Матч розпочався, чехи контролюють м’яч на перших секундах гри.

На стадіоні відбулася хвилина мовчання у пам’ять легендарного тренера Олега Базилевича.

Команди роблять пам'ятні фото і зовсім скоро розпочнуть

Тепер весь стадіон Металіст разом з гравцями виконує гімн України.

Команди вийшли на поле, лунає гімн збірної Чехії.

Букмекери вважають збірну Україну фаворитом на матч проти Чехії.

Матч розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про Базилевича.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє матч 3-го туру Ліги Націй проти збірної Чехії.

Початок матчу - 21:45.

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Нагадаємо, що гра пройде в Харкові на ОСК Металіст.

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Чемпіон проведе для трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.