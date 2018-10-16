Шевченко: Яремчук повинен заспокоїтися

Голи Яремчука у складі синьо-жовтих ще попереду.

Про це сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Яремчук демонструє хороший футбол. Звичайно, від нього всі чекатимуть забитих м'ячів. Він повинен заспокоїтися. Голи прийдуть. Найголовніше для нас – щоб він виконував ті завдання, які ми перед ним ставимо, і десь трішечки підвищив свою реалізацію.

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Я знаю, що він давно цього м'яча чекає, тому бажаємо йому забити переможний гол", – розповів Шевченко.