Україна - Чехія: команди визначилися із формою. ФОТО

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє проти Чехії в рамках групового етапу Ліги націй. Команди визначились з комплектами форми на матч 4-го туру Ліги націй.
Про це повідомляє федерація футболу України.
На традиційній нараді представників команд та офіційних осіб поєдинку, яка відбулася сьогодні у прес-центрі ОСК Металіст, крім іншого, було затверджено, в якій формі сьогодні зіграють команди України та Чехії.
Українські футбости вийдуть на поле харківського стадіону в жовтому комплекті форми, чехи – в червоному. Андрій Пятов захищатиме ворота у чорній формі, а його візаві зіграє у зелених кольорах.
Форма команд на сьогоднішній матч!#УкраїнаЧехія #МиЗбірна pic.twitter.com/S93Jp56dAg— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 16 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, матч Ліги націй Україна – Чехія відбудеться сьогодні, 16 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.
Букмекери ставлять на Україну.
Джерело - Чемпіон.