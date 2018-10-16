Україна - Чехія: команди визначилися із формою. ФОТО

Сьогодні, 16 жовтня, збірна України зіграє проти Чехії в рамках групового етапу Ліги націй. Команди визначились з комплектами форми на матч 4-го туру Ліги націй.

Про це повідомляє федерація футболу України.

На традиційній нараді представників команд та офіційних осіб поєдинку, яка відбулася сьогодні у прес-центрі ОСК Металіст, крім іншого, було затверджено, в якій формі сьогодні зіграють команди України та Чехії.

Українські футбости вийдуть на поле харківського стадіону в жовтому комплекті форми, чехи – в червоному. Андрій Пятов захищатиме ворота у чорній формі, а його візаві зіграє у зелених кольорах.

Нагадаємо, матч Ліги націй Україна – Чехія відбудеться сьогодні, 16 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

Букмекери ставлять на Україну.

Джерело - Чемпіон.