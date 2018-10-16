Нурмагомедов відкриє в Полтаві спортивний комплекс

Хабіб Нурмагомедов відкриє спортивний комплекс у Полтаві.
Про це сказав дядько чемпіона UFC у легкій вазі Алекс Нурмагомедов.
"Хабіб у Полтаві хоче відкрити спортивний комплекс. ВІн говорив, що дуже вдячний українському народу за те, що йому тут допомагали, коли було важко. Він тут жив, виступав і завжди говорив, що Полтава йому дуже подобається ", - сказав Алекс.
Нагадаємо, Нурмагомедов викликав на бій Флойда Мейвезера, заявивши, що він справжній король. Мейвезер відповів на цей виклик.
Джерело - sport.ua.