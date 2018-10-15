Англія премогла Іспанію, Швейцарія відправила Ісландію в дивізіон B. Результати інших матчів Ліги націй

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Завершилися ще кілька поєдинків 4-го туру Ліги націй УЄФА.

Ліга націй 2018/19

Група А2

Ісландія – Швейцарія  0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Сеферовіч, 0:2 - 67 Ланг.

Іспанія – Англія 2:3 (0:3)

Голи: 1:3 - 58 Алькасер, 2:3 - 90+8 Рамос,  – 0:1 - 18 Стерлінг, 0:2 - 29 Решфорд, 0:3 - 38 Стерлінг 

Група B3

Боснія і Герцеговина – Ірландія  2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Джеко, 2:0 - 73 Джеко.

Група C2

Естонія – Угорщина  3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Луц, 1:1 - 24 Надь, 1:2 - 54 Шалай, 2:2 - 70 Пікк, 3:2 - 79 Анієр, 3:3 - 81 Шалай 81.

Фінляндія – Греція – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 46 Сойрі, 2:0 - 89 Камара.

Група D2

Білорусь – Молдова 0:0

Люксембург – Сан-Маріно  3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Турпель, 2:0 - 65 Сінані, 3:0 - 73 Тіль.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Джерело - Чемпіон.

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