Англія на виїзді перемогла Червону Фурію. ВІДЕО

Англійська збірна гостювала в національної команди Іспанії в рамках 4-го туру Ліги націй і здобула перемогу в неймовірно видовищному поєдинку.

Ліга націй

4-й тур

16 жовтня

Іспанія – Англія 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Стерлінг, 0:2 - 29 Решфорд, 0:3 - 38 Стерлінг, 1:3 - 58 Алькасер, 2:3 - 90+8 Рамос

Результати всіх матчів другого дня 4- го туру Ліги наці.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться сьогодні, 16 жовтня, у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Джерело - Чемпіон.