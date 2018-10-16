У Ворскли серйозні кадрові проблеми перед матчем з Динамо

Полтавська Ворскла має кадрові труднощі перед матчем з київським Динамо пов'язані з травмами футболістів.

Повідомляє сайт Футбол Україна.

В лазареті ворсклян з різних причин досі перебуває одразу 6 гравців: Денис Васін, Сндро Кобахідзе, Артур, Дмитро Краченко, Гегам Кадимян і В'ячеслав Шарпар.

Нагадаємо, Ворскла і Динамо зіграють матч 12 туру УПЛ в суботу в Полтаві.

Раніше, гравця Ворскли викликали до збірної України.

У попередньому турі УПЛ Ворскла поступилася Арсеналу.

Джерело - football-ukraine.