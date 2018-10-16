Джеко дублем наблизив свою збірну до виходу в дивізіон А. ВІДЕО

Збірна Боснії та Герцеговини стала першою командою з дивізіону В, яка офіційно підвищилась у класі. Команда Роберта Просинечки здобула максимум очок в трьох зіграних матчах.

Ліга Націй

Дивізіон В. Група 2

15 жовтня

Боснія і Герцеговина – Ірландія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Джеко, 2:0 - 73 Джеко.

Нагадаємо, Англія перемогла Іспанію в Лізі націй.

Результати всіх матчів другого дня 4- го туру Ліги наці.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться сьогодні, 16 жовтня, у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Джерело - Чемпіон.