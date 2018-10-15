Шевченко: Ярмоленко готовий грати

Півзахисник збірної України з футболу Андрій Ярмоленко готовий зіграти проти збірної Чехії в Лізі націй.

Про це сказав головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

"Ярмоленко і Макаренко кілька днів працюють в загальній групі. Претензій немає. Вони готові грати."

Наставник збірної закликав уболівальників підтримати команду.

"Хотілося б звернутися до вболівальників, попросити їх підтримати команду. Завтра буде важлива гра. Купуйте квитки, приходьте. Ми вас всіх чекаємо і потребуємо 12-м гравця",- сказав Шевченко.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі.

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Джерело - ФФУ.