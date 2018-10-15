На матчі Україна - Чехія очікується аншлаг

На поєдинку 4-го туру Ліги націй між збірними України та Чехії, який відбудеться у Харкові, варто очікувати переповнені трибуни.

Так стверджує віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

"У Харкові завжди любили футбол. Та й наша головна футбольна дружина вселяє оптимізм своїми виступами: дві перемоги над суперниками по групі Ліги націй, нічия з однією з найсильніших команд континенту – Італією.

Вболівальники активно розкуповують квитки.

Глядачі в Харкові розраховують на позитивний результат від нашої збірної. Тому й активно розкуповують квитки на матч з чехами. Упевнений, стадіон буде заповнений, а глядачі отримають насолоду від гри", – сказав Костюченко.

Матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у вівторок, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45.

Всі результати 4 туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті.

Джерело - ukranews.