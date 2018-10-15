Сімеоне-молодший: Хочу грати під керівництвом батька

Нападник Фіорентини Джованні Сімеоне хотів би пограти під керівництвом свого батька Дієго Сімеоне, який очолює мадридський Атлетіко.

Про це сказав сам гравець.

"Було б чудово грати за Атлетіко. У мене ніколи не було шансу, щоб мене тренував мій батько.

Чи може він очолити збірну Аргентини? Як гравець я хотів би бачити його на цій посаді. Я думаю, що кожен аргентинець хоче цього ж, тому що він чудовий тренер", – цитує Сімеоне-молодшого Fox Sports Argentina.