Сімеоне-молодший: Хочу грати під керівництвом батька

Нападник Фіорентини Джованні Сімеоне хотів би пограти під керівництвом свого батька Дієго Сімеоне, який очолює мадридський Атлетіко.
Про це сказав сам гравець.
"Було б чудово грати за Атлетіко. У мене ніколи не було шансу, щоб мене тренував мій батько.
Чи може він очолити збірну Аргентини? Як гравець я хотів би бачити його на цій посаді. Я думаю, що кожен аргентинець хоче цього ж, тому що він чудовий тренер", – цитує Сімеоне-молодшого Fox Sports Argentina.
Нагадаємо, що виконувачем обов'язків головного тренера збірної Аргентини після звільнення Хорхе Сампаолі є Ліонель Скалоні, який вже повідомив, що залишить свою посаду в листопаді.
Нагадаємо, Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко.
Також, лідер Атлетіко готовий перейти в клуб Бекхема.
Джерело - football24.