Грізманн готовий перейти в клуб Бекхема

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн завершить кар'єру в США.

Про це розповів сам чемпіон світу.

"Я збираюся закінчити кар'єру в США. Мені подобається американський менталітет і їх шоу-культура. Якщо Бекхем захоче, щоб я перейшов в його клуб, то я відразу погоджуся", - сказав Антуан виданню L'Equipe.

Клуб Інтер Майамі, який належить Девіду Бекхему, розпочне виступи в МЛС в 2020-му році.

27-річний Грізманн має контракт з Атлетіко до 2023 року.

Нагадаємо, Антуан допоміг своїй команді виграти Лігу Європи та здобути Суперкубок УЄФА, а зі збірною Франції цьогоріч він став чемпіоном світу.

Джерело - ua-football.