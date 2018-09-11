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Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко

Сьогодні 15:33 189 0
Сімеоне розповів чи буде його син грати за Атлетіко

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне відкинув можливість підписання свого 23-річного сина Джованні, який забив гол у дебютному матчі за збірну Аргентини.

Пр це сказав сам тренер.

"У мого сина є все, щоби грати під моїм керівництвом, але цього ніколи не станеться. З одного боку, я не хочу унеможливлювати цей варіант, але було б дуже важко мати сина в роздягальні.Це було б важко для нього, для мене, і для наших взаємин. Крім того, зараз він виступає просто чудово. Можливо, колись, коли я вже не буду в Атлетіко, він зможе туди перейти", - розповів Сімеоне в інтерв’ю Cadena Cope.

Нагадаємо, Атлетико здобув Суперкубок УЄФА.

Також, Атлетико відреагувало на відсутність Грізманна в трійці найкращих футболістів.

Джерело - ua-football.

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