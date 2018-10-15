Марлос — один з кращих гравців групи В Ліги Націй

Портал WhoScored оцінив кращих гравців груп В Ліги націй.

У першій групі, де виступають збірні України, Чехії та Словаччини, кращим виявився півзахисник української збірної Марлос. Його оцінка — 7,80. Українець провів два повних матчі, в яких зробив 1 асист.

Російський захисник Роман Нойштедтер (7,59) має кращий показник у другій групі, де також змагаються збірні Туреччини і Швеції.

Серед збірних Боснії і Герцеговини, Австрії та Північної Ірландії перше місце посів форвард Боснії Едін Джеко (8,00).

Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл з оцінкою 7,98 — перший в четвертій групі, де також грають збірні Данії та Ірландії.

Нагадаємо, Шевченко відвідав поранених бійців.

А Джулай заявив, що без Марлоса атаки були кращими.

Джерело - Чемпіон.