Марлос — один з кращих гравців групи В Ліги Націй

Портал WhoScored оцінив кращих гравців груп В Ліги націй.
У першій групі, де виступають збірні України, Чехії та Словаччини, кращим виявився півзахисник української збірної Марлос. Його оцінка — 7,80. Українець провів два повних матчі, в яких зробив 1 асист.
Російський захисник Роман Нойштедтер (7,59) має кращий показник у другій групі, де також змагаються збірні Туреччини і Швеції.
Серед збірних Боснії і Герцеговини, Австрії та Північної Ірландії перше місце посів форвард Боснії Едін Джеко (8,00).
Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл з оцінкою 7,98 — перший в четвертій групі, де також грають збірні Данії та Ірландії.
Нагадаємо, Шевченко відвідав поранених бійців.
А Джулай заявив, що без Марлоса атаки були кращими.
Джерело - Чемпіон.