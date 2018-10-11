Джулай: Без Марлоса атаки були кращими

Відомий футбольний коментатор Дмитро Джулай вважає, що атаки збірної україни були без Марлоса були кращими у товариському поєдинку проти Італії.

Про це вн написав у своєму Twitter.

"Після перерви, без Марлоса, краще вдавалося зорієнтувати атаки, зробити їх різкішими", – написав Джулай.

Натхнення Пятова вистачило, на жаль, тільки на перший тайм. Хоча саме він був непростим, бо італійці грали дуже динамічно. Після перерви, без Марлоса, краще вдавалося зорієнтувати атаки, зробити їх різкішими. Малиновський стає дедалі важливішим гравцем у центрі поля. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 10 жовтня 2018 р.

Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть 16 жовтня проти Чехії. Поєдинок відбудеться у рамках Ліги націй, де збірна України вже здобула 2 перемоги і є одноосібним лідером групи.

Джерело - Чемпіон.