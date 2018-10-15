Польща достроково покинула дивізіон А Ліги Націй

Збірна Польщі достроково покинула дивізіон А в Лізі націй. У матчі третього туру поляки поступилися на своєму полі збірній Італії з рахунком 0:1. Скуадру Адзурру виручив гол в компенсований час.

Польща після трьох турів має лише одне очко і відстає від Італії на три бали. Команда Роберто Манчіні переграє суперника за показником особистих зустрічей, тому поляки вже ніяк не вплинуть на ситуацію в групі. Польща почне свій шлях у Лізі націй 2020 року в дивізіоні В.

Нагадаємо, всі результати 4 туру Ліги Націй дивіться на нашому сайті

Джерело - Чемпіон.