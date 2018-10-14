Італія вирвала перемогу над Польщею у компенсований час

У 4-му турі Ліги націй збірна Італії наприкінці матчі вирвала перемогу у Польщі.

Італія забила гол у компенсований арбітром час на 90+2 хвилині. Після подачі кутового Кевін Лазанья підрізав м’яч головою на дальню штангу, а Крістіано Бірагі переправив його у сітку.

Італія перемогла 1:0, набрала 4 очка та займає друге місце у групі. У Польщі залишився 1 пункт. Лідирує з 6 балами Португалія.

Ліга Націй

4-й тур

14 жовтня

Група A3

Польща - Італія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+2 Бірагі

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Італією у товариському матчі.

Водночас, Португалія у товариському матчі впевнено перемогла Шотландію.

Джерело - Чемпіон.