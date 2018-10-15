Бенфіка цікавилася Коваленком та Срною

Глава селекційної служби Шахтаря Жозе Боту повідомив, що Бенфіка цікавилася Віктором Коваленком і Даріо Срною.

Про це повідомляє програма Профутбол.

"Коли я прийшов у Бенфіку, нам був потрібен правий захисник. Першим кандидатом був Даріо Срна, але він відмовився йти з Шахтаря. Також ми уважно стежили за поколінням молоді гірників, яке успішно грало в молодіжній Лізі чемпіонів. Ми зацікавилися переходом Віктора Коваленка", — сказав Боту в ефірі програми Профутбол.