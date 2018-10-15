Венглинський: одним за пару аперкотів арбітру дають штраф, а тут триматчеву дискваліфікацію

Екс-форвард Динамо Олег Венглинський прокоментував триматчеву дискваліфікацію Ігоря Суркіса за образи арбітрів і звинувачення у хабарництві після матчу з Арсеналом.

Думками він поділився в ефірі програми Профутбол

"Мені незрозуміло, чому з наших суддів роблять священних корів. Їм неможна нічого казати. Але говорили і будуть говорити. Тим більше, у президента Динамо були на це вагомі підстави, адже арбітр не зарахував чистий м'яч. Скажу більше, були свідки цієї розмови. Це все говорилося без хамства, толерантно, ніхто нікуди не тікав і нікому не погрожував. У нас подвійні стандарти. Чому одним, які публічно закликають зробити пару аперкотів головному арбітру, дають штраф, а тут — три матчі дискваліфікації. Це наводить на погані думки", — сказав Венглинський.