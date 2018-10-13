Динамо мінімально програло Арсеналу

Київське Динамо на власній базі у Конча-Заспі провело контрольний поєдинок з Арсеналом.

Зовсім нещодавно команди грали у чемпіонаті й тоді у скандальному матчі кияни мінімально перемогли.

У цій же грі перемогу святкували каноніри. Єдиний гол у ворота киян забив Гринь. Також вилучення у киян отримав Алібеков.

Контрольний поєдинок

13 жовтня

Динамо — Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 36 Гринь.

Вилучення: 40 Алібеков

Нагадаємо, Арсенал у контрольному поєдинку зазнав розгромної поразки від Шахтаря.

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Джерело - Чемпіон.