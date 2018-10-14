Головний тренер збірної Словаччини пішов у відставку

Ян Козак подав у відставку з посади головного тренера збірної Словаччини, яка є суперником українців у Лізі Націй.

Про це повідомляє Словацький футбольний союз.

Козак вирішив залишити пост самостійно, на наступний день після домашньої поразки від Чехії у Лізі Націй.

Фахівець є рекордсменом збірної Словаччини за тривалістю перебування на посаді головного тренера. 64-річний Козак очолював команду з 2 липня 2013 року. З Козаком Словаччина дійшла до 1/8 фіналу Євро-2016.

У товариському матчі проти Швеції, який відбудеться 16 жовтня, командою керуватиме Штефан Тарковіч, який був асистентом Козака.

Нагадаємо, збірна Словаччини у 3-му турі Ліги націй поступилася Чехії з рахунком 1:2.

У іншому матчі Ліги націй Туреччина під керівництвом Мірчі Луческу без шансів програла Росії.

Джерело - Словацький футбольний союз.