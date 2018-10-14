Російського гравця впіймали на керуванні авто під дією наркотиків

Захисника клубу Крилья Совєтов Георгія Тігієва впіймали на керуванні авто під дією амфетаміну.

Про це повідомляє Sport24.ru.

Тігаєв порушив правила дорожнього руху. Вміст алкоголю виявився у межах мінімальної норми, проте в сечі футболіста було виявлено амфетамін. Про це повідомив один із співробітників самарської поліції.

У Крильях Совєтов заявили, що можуть розірвати контракт з Тігієвим.

Це вже другий випадок, коли був затриманий футболіст Крильєв Совєтов, раніше правила дорожнього руху порушив Євген Башкіров.

Нагадаємо, Мірча Луческу постав на захист заарештованих за побиття Павла Мамаєва та Олександра Кокоріна.

Раніше, Олександр Кокорін заявив, що справа навколо нього роздута.

Джерело - Sport24.ru.