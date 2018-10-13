Луческу постав на захист Кокоріна та Мамаєва

Мірча Луческу заявив, що захищає, але не виправдовує Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва.

Про це повідомляє Sport24.ru.

"Я їх захищаю, але не виправдовую. Я був злий, коли побачив відео, але захищаю. Не розумію, як таке могло статися. Потрібно бути обережним у виборі покарання. Вибрати адекватну і справедливу міру", - сказав Луческу.

За словами екс-тренера Зеніта, у нього були чудові стосунки з Кокоріним.

"Те, що сталося з Кокоріним та Мамаєвим, сумно. Не розумію, як так сталося. Саша - хороший хлопець і гравець. У нас були чудові стосунки в Зеніті", - пригадав Луческу.

Нагадаємо, поліція допитала Кокоріна та Мамаєва.

Олександр Кокорін заявив, що справа навколо нього та Мамаєва роздута.

Джерело - Sport24.ru.