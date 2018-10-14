Андрієвський: Динамо мріє виграти Лігу Європи

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський заявив, що команда мріє виграти Лігу Європи.

Про це повідомляє FootballHub.

"Це наша мрія. Всі гравці і вболівальники мріють, щоб команда виграла цей турнір. Зараз ми прагнемо виграти Лігу Європи. А Ліга чемпіонів - наш наступний крок", - сказав Андрієвський.

Після двох турів Динамо посідає третє місце в групі Ліги Європи, де грає з французьким Ренном, казахстанською Астаною та чеським Яблонцем.

Нагадаємо, Віталій Буяльський та Назарій Русин відновилися після травм.

Раніше, Динамо програло у контрольному матчі Арсеналу.

Джерело - FootballHub.