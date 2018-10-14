Два гравця Динамо відновилися після травм

Гравці Динамо Віталій Буяльський та Назарій Русин відновили тренування після ушкоджень.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Буяльський та Русин займаються за індивідуальною програмою. У обох гравців м'язові ушкодження, які не мають серйозного характеру.
Ймовірно, наступного тижня динамівці розпочнуть тренування в загальній групі.
Київський клуб наступні матчі проведе 20, 25 і 28 жовтня, проти Ворскли, Ренна та Львова.
Нагадаємо, Ігор Суркіс заявив, що орендовані Арсеналу гравці можуть повернутися до Динамо.
Голкіпер Динамо Георгій Бущан заявив, що кризи у Динамо немає.
Джерело - dynamo.kiev.ua.