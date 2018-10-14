Два гравця Динамо відновилися після травм

Гравці Динамо Віталій Буяльський та Назарій Русин відновили тренування після ушкоджень.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Буяльський та Русин займаються за індивідуальною програмою. У обох гравців м'язові ушкодження, які не мають серйозного характеру.

Ймовірно, наступного тижня динамівці розпочнуть тренування в загальній групі.

Київський клуб наступні матчі проведе 20, 25 і 28 жовтня, проти Ворскли, Ренна та Львова.

Нагадаємо, Ігор Суркіс заявив, що орендовані Арсеналу гравці можуть повернутися до Динамо.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан заявив, що кризи у Динамо немає.

Джерело - dynamo.kiev.ua.