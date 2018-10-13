Орендовані гравці можуть повернутися із Арсеналу до Динамо

Ігор Суркіс заявив, що орендовані Арсеналу гравці можуть повернутися до Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

За словами президента Динамо, Павло Оріховський, Владислав Дубінчак та Владислав Алєксєєв прогресуватимуть під керівництвом тренера Арсеналу В’ячеслава Грозного та можуть повернутися з оренди.

"Знаючи Грозного, можу сказати, що він слів на вітер не кидає. Якщо ви пам’ятаєте, схожа ситуація була і з Буяльським, В’ячеслав Вікторович вміє працювати із молоддю. Якщо він так сказав, думаю, він бачить у цих гравцях потенціал, і цілком можливо, вони повернуться до Динамо", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо у контрольному матчі поступилося Арсеналу з рахунком 0:1.

Раніше, найкращим гравцем Динамо у вересні було визнано Віктора Циганкова.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.