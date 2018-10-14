Бущан: ніякої кризи в Динамо немає

Голкіпер Динамо Георгій Бущан розповів про загадання на сезон та про ймовірну кризу в Динамо.

Його слова наводить 1927.kiev.ua.

"Ми хочемо виграти чемпіонат України. Зараз ми наблизилися до Шахтаря на відстань двох очок. А погляньте на Баварію. Вона зараз іде на 6-му місці у Бундеслізі. Ніякої кризи в Динамо не було. Просто всі команди б’ються проти нас. Можливо, у нас не все виходить на футбольному полі, але в нас дуже хороша атмосфера у команді. Не пам’ятаю такого за останні 5-6 років. Ми битимемося до кінця", — каже Бущан.