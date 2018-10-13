Вербич не зміг допомогти збірній та повернувся в Динамо

Півзахисник збірної Словенії Беньямін Вербич достроково повернувся в стан київського Динамо.
24-річного гравця викликали у національну команду на матчі Ліги Націй проти Норвегії (13 жовтня) і Кіпру (16 жовтня). Втім, через пошкодження в поєдинку Української Прем'єр-ліги з Арсеналом, футболіст уже повернувся в Динамо.
Зараз Вербич тренується за індивідуальною програмою. Якщо не буде ускладнень, вже 15 жовтня розпочне заняття в загальній групі.
Нагадаємо, у Динамо серйозні кадрові проблеми.
У контрольному матчі Динамо програло Арсеналу.
Джерело - dynamo.kiev.ua/.