Вербич не зміг допомогти збірній та повернувся в Динамо

Півзахисник збірної Словенії Беньямін Вербич достроково повернувся в стан київського Динамо.

24-річного гравця викликали у національну команду на матчі Ліги Націй проти Норвегії (13 жовтня) і Кіпру (16 жовтня). Втім, через пошкодження в поєдинку Української Прем'єр-ліги з Арсеналом, футболіст уже повернувся в Динамо.

Зараз Вербич тренується за індивідуальною програмою. Якщо не буде ускладнень, вже 15 жовтня розпочне заняття в загальній групі.

Нагадаємо, у Динамо серйозні кадрові проблеми.

У контрольному матчі Динамо програло Арсеналу.

Джерело - dynamo.kiev.ua/.