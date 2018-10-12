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Шевченко хоче повернути Луніна з молодіжки

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Шевченко хоче повернути Луніна з молодіжки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що голкіпер Леганеса Андрій Лунін повернеться до стану національної збірної України.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Лунін сьогодні зіграє за молодіжну збірну і завтра повернеться до нас. Подивимося на подальшу динаміку тих гравців, які отримали травми. Можливо, будемо викликати когось із молодіжної збірної", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, молодіжна збірна України грає з Шотландією.

Зінченко розповів про матч з Італією.

Джерело - ФФУ.

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