Шевченко: Часу на підготовку до Чехії достатньо

Андрія Шевченко розповів про підготовку до матчу Ліги націй з Чехією.

Про це повідомляє Футбол 1.

"Матч між Словаччиною і Чехією дасть нам всю інформацію. Виходячи від результату цієї гри, будемо будувати свою підготовку. П'ять днів перед підготовкою до матчу, для нас це дуже добре. Гра проти італійців планувалася спеціально, що б було достатньо часу для підготовки до чехам", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна Чехії перемогла Словаччину в лізі націй з рахунком 2:1.

Завдяки цьому результату, українцям буде достатньо нічиєї з чехами, аби достроково виграти групу у Лізі націй.

Джерело - Футбол 1.