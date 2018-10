Марек Гамшик став рекордсменом збірної Словаччини за кількістю зіграних матчів.

Про це повідомляє Squawka.

31-річний хавбек провів 108-й матч за національну збірну Словаччини, випередив Мирослава Кархана та побив рекорд команди.

Крім того, Гамшик забив гол і тепер лише на один м'яч відстає від найкращого бомбардира в історії збірної Словаччини Роберта Віттека, у якого 23 голи.

