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Гамшик став рекордсменом збірної Словаччини

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Гамшик став рекордсменом збірної Словаччини

Марек Гамшик став рекордсменом збірної Словаччини за кількістю зіграних матчів.

Про це повідомляє Squawka. 

31-річний хавбек провів 108-й матч за національну збірну Словаччини, випередив Мирослава Кархана та побив рекорд команди.

Крім того, Гамшик забив гол і тепер лише на один м'яч відстає від найкращого бомбардира в історії збірної Словаччини Роберта Віттека, у якого 23 голи.

Нагадаємо, гол Гамшика не допоміг Словаччині, уникнути поразки від Чехії

Завдяки поразці Словаччини, збірній України достатньо зіграти внічию з Чехією, аби достроково виграти групу в Лізі націй

Джерело - Squawka.

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