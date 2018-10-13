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Гібралтар здобув над Вірменією першу у історії перемогу в офіційних матчах. ВІДЕО

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Гібралтар здобув над Вірменією першу у історії перемогу в офіційних матчах. ВІДЕО

Збірна Гібралтару переграла Вірменію у Лізі націй та вперше у історії виграла у офіційному матчі. 

На груповому раунді Ліги націй Гібралтар переміг Вірменію з рахунком 1:0. 

Ця перемога стала для команди першою в історії в офіційному матчі, а також дебютною на виїзді.

Раніше збірна Гібралтару здобула дві перемоги у товариських матчах - над Мальтою та Латвією. 

Нагадаємо, у 3-му турі Ліги націй збірна Чехії перемогла Словаччину з рахунком 2:1

У іншому матчі Ліги націй Норвегія виявилася сильнішою за Словенію

Джерело - Чемпіон.

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