Гібралтар здобув над Вірменією першу у історії перемогу в офіційних матчах. ВІДЕО

Збірна Гібралтару переграла Вірменію у Лізі націй та вперше у історії виграла у офіційному матчі.

На груповому раунді Ліги націй Гібралтар переміг Вірменію з рахунком 1:0.

Ця перемога стала для команди першою в історії в офіційному матчі, а також дебютною на виїзді.

Раніше збірна Гібралтару здобула дві перемоги у товариських матчах - над Мальтою та Латвією.

Нагадаємо, у 3-му турі Ліги націй збірна Чехії перемогла Словаччину з рахунком 2:1.

У іншому матчі Ліги націй Норвегія виявилася сильнішою за Словенію.

Джерело - Чемпіон.