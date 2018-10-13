Норвегія перемогла Словенію, результати інших матчів Ліги націй

У 3-му турі групового раунду Ліги націй збірна Норвегії перемогла Словенію.
Ліга націй
3-й тур
13 жовтня
Група С3
Норвегія - Словенія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+5 Сельнес
Група D1
Латвія - Казахстан 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Зайнутдінов, 1:1 - 40 Карашаускс
Грузія - Андорра 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Казаїшвілі, 2:0 - 84 Казаїшвілі, 3:0 - 90+5 Канкава
Група D4
Вірменія - Гібралтар 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 50 Чіполіна
Нагадаємо, у 3-му турі Ліги націй Чехія перемогла у гостях Словаччину.
Завдяки поразці Словаччини, збірній України достатньо зіграти внічию з Чехією, аби виграти групу в Лізі націй.
Джерело - Чемпіон.