Чехія зазнала кадрових втрат напередодні гри з України

Чехія до матчу з Україною підходить із серйозними травмами.

Про це повідомляє телеканал Футбол.

Так, у складі суперника українців не зіграє п'ятеро футболістів. Травми отримали Радим Ршезник і Йозеф Гушбауер, а Марек Сухий, Владімір Даріда і Боржек Дочкал продовжують відновлення.

Головний тренер збірної Чехії Ярослав Шильгави довикликав Ондржея Куделя, Володимира Цоуфалу, Міхала Травника і Лукаша Масопуста.

Матч Ліги націй Україна — Чехія відбудеться 16 жовтня.

Тим часом збірна України повернулася на рідну землю.

А напередодні головна команда країни переграла Італію.

Джерело - Футбол.