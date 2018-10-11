Чехія зазнала кадрових втрат напередодні гри з України

Чехія до матчу з Україною підходить із серйозними травмами.
Про це повідомляє телеканал Футбол.
Так, у складі суперника українців не зіграє п'ятеро футболістів. Травми отримали Радим Ршезник і Йозеф Гушбауер, а Марек Сухий, Владімір Даріда і Боржек Дочкал продовжують відновлення.
Головний тренер збірної Чехії Ярослав Шильгави довикликав Ондржея Куделя, Володимира Цоуфалу, Міхала Травника і Лукаша Масопуста.
Матч Ліги націй Україна — Чехія відбудеться 16 жовтня.
Тим часом збірна України повернулася на рідну землю.
А напередодні головна команда країни переграла Італію.
Джерело - Футбол.