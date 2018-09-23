Мессі побив ще один рекорд у Прімері

Ліонель Мессі випередив Дані Алвеса за кількістю матчів у Ла Лізі серед іноземців.

Про це повідомляє As.

Аргентинець вийшов на перше місце за кількістю матчів серед легіонерів у чемпіонаті Іспанії. Матч проти Жирони став для Мессі 423-м у Прімері.

До цього рейтинг з 422 матчами очолював екс-футболіст Барселони Дані Алвес, який зараз виступає за ПСЖ.

Нагадаємо, гол Мессі не допоміг Барселоні перемогти Жирону в 5-му турі Ла Ліги.

Раніше, Мессі перевершив чергове досягнення у Лізі чемпіонів.

Джерело - As.