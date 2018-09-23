Мій профіль

Джошуа відправив Повєткіна у важкий нокаут та захистив титул WBA. ФОТО

Вчора 00:56 8739 7
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Вчора 17:21 863
Усик буде битися з Джошуа
Вчора 15:11 1570
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Вчора 14:52 653
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 14:50 390
Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї
Вчора 14:24 543
Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 13:34 606
Як Джошуа здолав Повєткіна. ВІДЕО
Вчора 11:18 2155
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 09:30 485
Українська команда пройшла у фінал ЧС
Вчора 08:30 1175
Блоги
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа
Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа Phillip Hess
Вчора 19:04 1599 1
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО
Диво-гол у Чемпіоншипі, який вразив усіх. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 07:30 2513
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО
Як у гравця Серії А вселився Мессі. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 20:03 1255
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2612
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2406
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23 Вересня 2018
23:56 Футбол Мессі побив ще один рекорд у Прімері 435
23:43 Футбол Барселона у меншості не впоралася з Жироною у Ла Лізі 332
23:26 Футбол Роналду знову забив за Ювентус у Серії A 629
22:55 Гімнастика Як на Кубку світу лунав гімн України на честь Пахнюка та Верняєва. ВІДЕО 214
22:36 Футбол Як Ворскла шокувала Зорю на фініші матчу УПЛ. ВІДЕО 311
22:18 Футбол Юда та наркоман: фани затаврували екс-динамівця, який перейшов у Спартак. ВІДЕО 479
21:56 Гімнастика Верняєв та Пахнюк здобули три медалі Кубка світу. ВІДЕО 241
21:34 Футбол Ворскла вирвала у Зорі перемогу в битві за 4 місце УПЛ 388
21:18 Бокс Усика нагородили діамантовим поясом WBO. ВІДЕО 528
20:52 Футбол Шахтар розгромив Чорноморець в УПЛ. ВІДЕО 322
20:36 Футбол Хацкевич: Давно хотів спробувати Вербича на позиції форварда 755 1
20:15 Футбол Як Динамо знущалося над Десною в УПЛ. ВІДЕО 425
19:57 Футбол Арсенал не мав проблем з Евертоном у матчі АПЛ 293
19:38 Футбол Барселона гратиме у формі в хорватському стилі. ФОТО 712
19:07 Футбол Шахтар розбив Чорноморець в УПЛ 416
19:04 Бокс Фото дня: Усик зустрівся поглядом з Джошуа 1599 1
18:54 Футбол Динамо розтрощило Десну та перервало безвиграшну серію 560
18:32 Футбол Як Вест Гем із Ярмоленком зіграв внічию з Челсі. ВІДЕО 496
18:15 Футбол Ярмоленка визнали одним з найгірших гравців матчу з Челсі. ФОТО 1165
17:56 Футбол Суперник Динамо Ренн дав бій ПСЖ у чемпіонаті Франції 354
17:21 Футбол Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі 863
17:09 Бокс Ломаченко привітав Джошуа з перемогою над Повєткіним. ВІДЕО 689
16:52 Футбол Президент Реалу жорстко розкритикував Ла Лігу 378
16:33 Футбол Гравці Арсеналу вмовляли Раванеллі не йти у відставку 439
15:47 Футбол Олександрія підпише екс-хавбека Шахтаря 565

Мессі побив ще один рекорд у Прімері

Вчора 23:56 435 0
Мессі побив ще один рекорд у Прімері

Ліонель Мессі випередив Дані Алвеса за кількістю матчів у Ла Лізі серед іноземців.

Про це повідомляє As. 

Аргентинець вийшов на перше місце за кількістю матчів серед легіонерів у чемпіонаті Іспанії. Матч проти Жирони став для Мессі 423-м у Прімері. 

До цього рейтинг з 422 матчами очолював екс-футболіст Барселони Дані Алвес, який зараз виступає за ПСЖ. 

Нагадаємо, гол Мессі не допоміг Барселоні перемогти Жирону в 5-му турі Ла Ліги

Раніше, Мессі перевершив чергове досягнення у Лізі чемпіонів

Джерело - As.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()