Україні достатньо нічиєї з Чехією для перемоги у групі Ліги націй

Збірна України, у разі нічиєї із Чехією, гарантує собі перше місце у групі Ліги націй.

Для перемоги в групі Україні достатньо 16 жовтня зіграти внічию проти Чехії.

Згідно з регламентом Ліги націй, за однакової кількості очок, першими враховуються бали, набрані в особистих зустрічах. Збірна України в першому матчі проти чехів обіграла їх в гостях - 2:1.

Наступний матч українці проведуть проти Чехії 16 жовтня в Харкові.

Наразі у групі B1 Україна має 6 очок, Чехія - 3, а Словаччина не набрала жодного пункту.

Нагадаємо, Чехія у 3-му турі Ліги націй перемогла у гостях Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше, збірна України зіграла у товариському матчі внічию з Італією.

Джерело - Чемпіон.