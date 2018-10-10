Динамо визначило найкращого гравця у вересні. ФОТО

Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем Динамо у вересні.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
У вересні "біло-сині" провели 6 офіційних матчів - один в Лізі Європи і п'ять в Чемпіонаті України. У трьох матчах динамівці святкували перемоги, ще дві гри закінчилися нічиєю і один раз кияни зазнали поразки.
Тричі за місяць відзначитися забитим м'ячем вдалося віце-капітану Віктору Циганкову, який отримавши 56% голосів і став кращим у вересні на думку уболівальників біло-синіх.
Підсумки голосування:
1) Віктор Циганков - 56%
2) Беньямін Вербич - 22%
3) Денис Бойко - 7%
Віктор #ЦИГАНКОВ – найкращий гравець київського "Динамо" у вересні!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 8, 2018
Три попередні місяці поспіль переможцем голосування ставав Беньямін Вербич. Детальніше ➡️ https://t.co/Vj1EY6Yiej pic.twitter.com/eUaHw4FA8s
Нагадаємо, найкращим гравцем місяця в Шахтарі став Тайсон.
Також, найкращим гравцем вересня УПЛ визнали лідера Карпат.
Джерело - Офіційний сайт Динамо.