Динамо визначило найкращого гравця у вересні. ФОТО

Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем Динамо у вересні.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

У вересні "біло-сині" провели 6 офіційних матчів - один в Лізі Європи і п'ять в Чемпіонаті України. У трьох матчах динамівці святкували перемоги, ще дві гри закінчилися нічиєю і один раз кияни зазнали поразки.

Тричі за місяць відзначитися забитим м'ячем вдалося віце-капітану Віктору Циганкову, який отримавши 56% голосів і став кращим у вересні на думку уболівальників біло-синіх.

Підсумки голосування:

1) Віктор Циганков - 56%

2) Беньямін Вербич - 22%

3) Денис Бойко - 7%

Віктор #ЦИГАНКОВ – найкращий гравець київського "Динамо" у вересні!



Три попередні місяці поспіль переможцем голосування ставав Беньямін Вербич. Детальніше ➡️ https://t.co/Vj1EY6Yiej pic.twitter.com/eUaHw4FA8s — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 8, 2018

Нагадаємо, найкращим гравцем місяця в Шахтарі став Тайсон.

Також, найкращим гравцем вересня УПЛ визнали лідера Карпат.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.