У Динамо серйозні кадрові проблеми

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підтвердив інформацію про пошкодження гравців "біло-синіх" Назарія Русина, Віталія Буяльського та Беньяміна Вербича.

Про це розповів сам тренер.

"Вербич вирушив у розташування своєї національної збірної, там його також оглянуть лікарі, але швидше за все, він не буде готуватися до ігор за збірну.

У Буяльського мікронадрив литкового м'яза, і йому знадобиться 12-14 днів на відновлення.

У Русина проблеми зі спиною", – сказав Хацкевич.