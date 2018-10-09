У Динамо серйозні кадрові проблеми

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підтвердив інформацію про пошкодження гравців "біло-синіх" Назарія Русина, Віталія Буяльського та Беньяміна Вербича.
Про це розповів сам тренер.
"Вербич вирушив у розташування своєї національної збірної, там його також оглянуть лікарі, але швидше за все, він не буде готуватися до ігор за збірну.
У Буяльського мікронадрив литкового м'яза, і йому знадобиться 12-14 днів на відновлення.
У Русина проблеми зі спиною", – сказав Хацкевич.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею та дозволив Динамо впритул наблизитися в УПЛ.
Морозюк приніс перемогу киянам над Олімпіком.
Джерело - Динамо.