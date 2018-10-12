Днями Анрі очолить Монако

Новим головним тренером Монако призначать Тьєррі Анрі.
Про це повідомляє lequipe.
На цій посаді екс-форвард Арсеналу і збірної Франції змінить Леонарду Жардіма, якого днями відправили у відставку.
Анрі покине збірну Бельгії, де він працює асистентом головного тренера Роберто Мартінеса, а вже наступного тижня його офіційно представлять у Монако.
Нагадаємо, Монако після дев'яти турів нинішнього сезону перебуває у зоні вильоту, посідаючи 18-е місце в таблиці Ліги 1 з 6 очками.
У останньому турі Монако програв Ренну.
Джерело - lequipe.