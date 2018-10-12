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Днями Анрі очолить Монако

Сьогодні 16:56 173 0
Днями Анрі очолить Монако

Новим головним тренером Монако призначать Тьєррі Анрі.

Про це повідомляє lequipe.

На цій посаді екс-форвард Арсеналу і збірної Франції змінить Леонарду Жардіма, якого днями відправили у відставку.

Анрі покине збірну Бельгії, де він працює асистентом головного тренера Роберто Мартінеса, а вже наступного тижня його офіційно представлять у Монако.

Нагадаємо, Монако після дев'яти турів нинішнього сезону перебуває у зоні вильоту, посідаючи 18-е місце в таблиці Ліги 1 з 6 очками.

У останньому турі Монако програв Ренну.

Джерело - lequipe.

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