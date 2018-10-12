Україна дізналася де зіграє зі Словаччиною у Лізі Націй

Збірні Словаччини та України дізналися місце проведення матчу Ліги Націй.

Про це повідомляє сайт UEFA.

Гра відбудеться в Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінскего. Арена вміщує понад 19 тисяч уболівальників. Гра відбудеться 16 листопада.

Перша гра між збірними завершилася перемогою України.

В останньому контрольному поєдинку Україна зіграла внічию з Італією. І вже розпочала підготовку до матчу проти Чехів у Лізі націй.

А молодіжна збірна здобула важливу перемогу над Шотландією.

Джерело - УЄФА.