Україна дізналася де зіграє зі Словаччиною у Лізі Націй

Збірні Словаччини та України дізналися місце проведення матчу Ліги Націй.
Про це повідомляє сайт UEFA.
Гра відбудеться в Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінскего. Арена вміщує понад 19 тисяч уболівальників. Гра відбудеться 16 листопада.
Перша гра між збірними завершилася перемогою України.
В останньому контрольному поєдинку Україна зіграла внічию з Італією. І вже розпочала підготовку до матчу проти Чехів у Лізі націй.
А молодіжна збірна здобула важливу перемогу над Шотландією.
Джерело - УЄФА.