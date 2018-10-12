Зінченко: вдача була на боці України

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думками про гру між Україною та Італією.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Напевно, у грі з Італією удача була на боці України. Суперник створив багато небезпечних моментів біля наших воріт. Утім, і нам вдалося створити проблеми іменитому опоненту. Андрій Шевченко подякував за характер, який проявила команда. У подібних матчах ця риса дуже важлива. Хочу відзначити дії Андрія П’ятова. Якби не його майстерність, у наші ворота залетіло більше м’ячів. Помилки трапляються у всіх. Ми разом пропускаємо голи й разом забиваємо", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, Україна та Італія розписали мирову.

Також команда залишилася без Луніна.

Джерело - ФФУ.