Лунін поїхав допомагати молодіжній збірній

Воротаря Леганеса Андрія Луніна переведуть з національної збірної України в молодіжну.

Про це на свій сторінці в Facebook повідомляє журналіст Микола Васильков.

19-річний воротар потрапив в заявку головної збірної на контрольний матч проти Італії. Проте на полі не з'явився. Тепер він відправиться в стан молодіжної команди, якій допоможе у поєдинку дев'ятого туру відбіркового циклу на чемпіонат Європи-2019 проти Шотландії.

Нагадаємо, Україна розписала мирову з Італією.

А Олександр Зінченко розповів, чому команда показала два різних тайми.

Джерело - Чемпіон.