ФК Монако звільнив головного тренера команди Леонарду Жардіма.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Замінивши Клаудіо Раньєрі у 2014 році, португальський фахівець привів монегасків до чемпіонства в Лізі 1 у 2017-му, а також дістався з командою до півфіналу Ліги чемпіонів.

Наразі Монако посідає 18 сходинку в чемпіонаті Франції, маючи лише 6 очок в активі. Команда не може перемогти вже 10 матчів поспіль у всіх турнірах.

Була інформація, що клуб може очолити Анрі.

В останньому турі Монако програло Ренну.

Джерело - twitter/AS_Monaco.