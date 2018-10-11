ФК Монако звільнив головного тренера команди Леонарду Жардіма.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
#ObrigadoMister— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 жовтня 2018 р.
Communiqué ➡ https://t.co/LiRiRA70lL pic.twitter.com/1uKzuldTBf
Замінивши Клаудіо Раньєрі у 2014 році, португальський фахівець привів монегасків до чемпіонства в Лізі 1 у 2017-му, а також дістався з командою до півфіналу Ліги чемпіонів.
Наразі Монако посідає 18 сходинку в чемпіонаті Франції, маючи лише 6 очок в активі. Команда не може перемогти вже 10 матчів поспіль у всіх турнірах.
Була інформація, що клуб може очолити Анрі.
В останньому турі Монако програло Ренну.
Джерело - twitter/AS_Monaco.