Гол Старріджа визнали найкращим в АПЛ. ВІДЕО

М’яч нападника Ліверпуля Деніела Старріджа у ворота Челсі на 89-й хвилині визнаний найкращим голом вересня в англійській Прем’єр-лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Старрідж дальнім ударом вразив верхній кут воріт Кепи Аррісабалаги, зрівнявши рахунок у поєдинку.

Congratulations to @DanielSturridge who has won the Premier League goal of the month for September....👏🏻😍 pic.twitter.com/FFl2hzKpco