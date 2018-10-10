Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе оформив забив 4 м'ячі у ворота Ліона в 9 турі французької першості.

На це йому знадобилося лише 12 хвилин.

Крім того, Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату, кому вдалося здійснити це досягнення. Кіліану лише 19 років.

Нагадаємо, що Мбаппе став номінантом на Золотий м'яч 2018.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua